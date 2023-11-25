Минагрополитики Украины: Есть проблемы с поставками топлива из-за блокады границ

Замруководителя Минагрополитики Маркиян Дмитрасевич указал на тот факт, что в сфере ввоза топливных ресурсов возникли затруднения, причиной который оказалась блокада КПП в приграничных с Польшей участках.
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