Павел Петров: «Ромасенко всем все доказала, и я очень рад, что она смогла пробить себе дорогу к своей последней Олимпиаде»

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Ранее президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) назвал Олесю Ромасенко, которая не прошла в полуфинал на Олимпиаде, «никчемной спортсменкой».