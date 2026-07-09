Врач рассказала правду о норме десяти тысяч шагов

Врач объяснила, сколько на самом деле нужно двигаться для здоровья.Популярная установка о необходимости проходить именно 10 тысяч шагов в день является не научным фактом, а результатом успешной рекламной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии