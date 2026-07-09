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Царьград

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Врач рассказала правду о норме десяти тысяч шагов

Врач рассказала правду о норме десяти тысяч шагов

Врач объяснила, сколько на самом деле нужно двигаться для здоровья.Популярная установка о необходимости проходить именно 10 тысяч шагов в день является не научным фактом, а результатом успешной рекламной кампании.

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