Жапаров призвал передать исключительно ООН право на введение санкций

Организации Объединенных Наций (ООН) следует передать право на введение санкций. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на Генассамблее ООН, передает Sputnik.
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