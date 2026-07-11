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Бельмар вернулся в «Тампу» – на должность специалиста по развитию игроков. Рекордсмен среди французов по числу матчей в НХЛ отыграл за клуб 2 сезона

Бывший форвард клубов НХЛ Пьер-Эдуар Бельмар назначен на должность специалиста по развитию игроков « Тампы ».

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