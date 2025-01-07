В больнице Нового Уренгоя стал доступен онлайн-заказ медицинских документов

Центральная городская больница Нового Уренгоя открыла онлайн-заказ медицинских документов. Без посещения врача можно оформить справки: об отсутствии контактов с инфекционными больными, об отсутствии диспансерного наблюдения у фтизиатра, дерматовенеролога и инфекциониста, а также справку для предоставления в спортивную секцию и для получения путевки на санкурлечение.