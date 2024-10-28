"СИБУР" добился разморозки счетов своей европейской "дочки"

“СИБУР” в конце сентября выиграл дело в Высшем земельном суде Вены. Компания добилась разморозки активов своей экспортной “дочки” Sibur International GmbH, сообщило интернет-издание EU Reporter со ссылкой на источники в европейских юридических кругах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)