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США готовы открыть Саудовской Аравии путь к ядерной бомбе

США готовы открыть Саудовской Аравии путь к ядерной бомбе

Администрация президента США Дональда Трампа предварительно дала добро Саудовской Аравии на самостоятельное обогащение урана в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, не требуя при этом введения ряда международных гарантий, которые традиционно считаются ключевым инструментом предотвращения распространения ядерного оружия.

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