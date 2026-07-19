США готовы открыть Саудовской Аравии путь к ядерной бомбе

Администрация президента США Дональда Трампа предварительно дала добро Саудовской Аравии на самостоятельное обогащение урана в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, не требуя при этом введения ряда международных гарантий, которые традиционно считаются ключевым инструментом предотвращения распространения ядерного оружия.
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