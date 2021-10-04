История готовит Западу новый Нюрнбергский трибунал

Сергей ЕПолитикаИстория готовит Западу новый Нюрнбергский трибунал Ровно 75 лет назад закончился Нюрнбергский процесс – трибунал над нацистскими военными преступниками и организациями.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladТолько судили в Нюрнберге НЕ ТЕХ кого нужно было. В первом ряду должны были сидеть ЕВРЕЙСКИЕ БАНКИРЫ, а они вместо этого создали ФЕЙК про "еврейский холокост".АнатолийИстория ни фига не готовит. На проведение Нюрнб. трибунала настоял СССР и Сталин, а Запад его не планировал и не хотел.БОБорис ОсиповФашизм зародился на Западе и пришел оттуда и сейчас история повторяется...ВладленСпасибо..уважаемый Борис. Долго думали. Или на больничном , больше делать нечего???БОБорис ОсиповПока на больничном...Комментировать
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