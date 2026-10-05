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Киевлян оставили без стабильного интернета на фоне призывов к "майдану"

Киевлян оставили без стабильного интернета на фоне призывов к "майдану"

Власти Украины намеренно затягивают восстановление связи и интернета в Киеве, опасаясь массовых протестов.

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