Джереми Сохан примет участие в Евробаскете-2025 в составе сборной Польши

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Официальный аккаунт национальной команды в сети X объявил об участии форварда в Евробаскете-2025. Баскетболист «Сан-Антонио» собирался принять участие в олимпийском баскетбольном турнире, несмотря на восстановление после операции.