Депутаты, нарушившие порядок в законодательном органе, "будут переданы" сотрудникам Службы государственной охраны и безопасности

В пятницу, 14 июня, молдавские депутаты внесли изменения в Регламент парламента. Документ, проголосованный в двух чтениях, предусматривает замену "специальной службы парламента" на "сотрудников Службы государственной охраны и безопасности".
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