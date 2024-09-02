Депутат о визите Путина в Монголию: «Ему дали гарантии»

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Глава государства посетит столицу страны Улан-Батор и обсудит с руководством Монголии актуальные вопросы взаимодействия двух государств.
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