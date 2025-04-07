Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля

А что аферисту бояться, он давно со своим "боцманом" где-нить в европах сидит)

Игорь Кузнецов

Вроде бы Алеся Бацман - журналист и жена Д. Гордона является главным редактором издания "ГОРДОН", при этом она также ведет авторскую программу "БАЦМАН", которая выходит на украинском телевидении. Значит "дозволяют" слегка критиковать власть, хотя бы для западной прессы что у них "свобода слова".