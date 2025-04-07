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Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля

Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля

Небезызвестный хохлопропагандист Дмитрий Гордон* резко поменял свою риторику в отношении действующих властей Украины.

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Комментарии
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Надежда
А что аферисту бояться, он давно со своим &quot;боцманом&quot; где-нить в европах сидит)
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3 час.
Игорь Кузнецов
Вроде бы Алеся Бацман - журналист и жена Д. Гордона является главным редактором издания &quot;ГОРДОН&quot;, при этом она также ведет авторскую программу &quot;БАЦМАН&quot;, которая выходит на украинском телевидении. Значит &quot;дозволяют&quot; слегка критиковать власть, хотя бы для западной прессы что у них &quot;свобода слова&quot;.
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3 час.
Надежда
Ну, да, читала я, что они между собой общаются, сидя за стенкой)
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2 час.
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