Небезызвестный хохлопропагандист Дмитрий Гордон* резко поменял свою риторику в отношении действующих властей Украины.
Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля
Комментарии
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Надежда
А что аферисту бояться, он давно со своим "боцманом" где-нить в европах сидит)
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3 час.
Игорь Кузнецов
Вроде бы Алеся Бацман - журналист и жена Д. Гордона является главным редактором издания "ГОРДОН", при этом она также ведет авторскую программу "БАЦМАН", которая выходит на украинском телевидении. Значит "дозволяют" слегка критиковать власть, хотя бы для западной прессы что у них "свобода слова".
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3 час.
Надежда
Ну, да, читала я, что они между собой общаются, сидя за стенкой)
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2 час.
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