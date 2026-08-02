Пермский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Пермский край подвергся самой масштабной атаке украинских беспилотников за последние дни. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале, отметив, что в течение двух дней силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 53 дрона.