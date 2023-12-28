Представители разных национальностей из Приангарья поставили подписи в поддержку Владимира Путина

В среду, 27 декабря, представители национально-культурных центров Иркутской области, культурных автономий и казачьих общин пришли на выездной пункт сбора подписей, чтобы поддержать Владимира Путина, выдвинувшегося на выборы президента.
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