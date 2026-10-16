Валентине Ивановой, невесте рэпера Тимати (Тимур Юнусов), исполнилось 33. День рождения модель и блогер отметила фотографиями в откровенном чёрном платье и длинным постом — и главным событием года назвала рождение дочери Эммы.
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