Рубио заявил, что Трамп привержен дипломатическому урегулированию украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что украинский конфликт нужно урегулировать дипломатическими методами, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.
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