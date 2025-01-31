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Рубио заявил, что Трамп привержен дипломатическому урегулированию украинского конфликта

Рубио заявил, что Трамп привержен дипломатическому урегулированию украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что украинский конфликт нужно урегулировать дипломатическими методами, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

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