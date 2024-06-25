95-летие Краснобаковского округа отметили в Нижегородской области

В воскресенье, 23 июня, в Красных Баках собрались гости со всего региона. Интерактивные площадки, фотозоны, творческие мастер-классы, насыщенная праздничная программа – ярко и с размахом краснобаковцы встретили юбилей округа.
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