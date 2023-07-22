Настроения солнечного Кипра: салат с копчеными баклажанами и тахини

Рецепт от королевы Кипра - отеля Anassa, который считается лучшим на острове. Anassa расположена в уединенном месте на границе природного заповедника Акамас, она располагает очень зеленой территорией в 8,5 га, собственным километровым песчаным пляжем, соседей справа и слева у нее просто нет, а местные пейзажи больше похожи на тосканские в общем, исключение из всех кипрских правил! Ингредиенты Для тахини:100 г семян черного кунжута50 г оливкового масла первого отжима10 г очищенного чеснока2 г солиЩепотка перцаСок половины лимона Для баклажанов:4 баклажанаЩепотка морской солиЩепотка перца100 г оливкового масла первого отжима1 очищенный от семян и мелко нарезанный красный перец чили100 г сыра фета10 г мелко нарезанной кинзы5 г пюрированного чеснокаДля заправки:50 г йогурта из овечьего молокаНесколько капель розовой водыДля украшения:20 г нарезанных жареных фисташек20 крутонов (в идеале из питы)50 г сыра фета20 г зерен гранатаТравы, побеги и съедобные цветы по вкусу Приготовление Вначале приготовьте пасту тахини.