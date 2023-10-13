Психолог рассказала, почему россияне считают Хабенского лучшим актером

Специалист отметила, что, помимо профессиональных заслуг, важен и человеческий образ Психолог Александра Миллер прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о том, кого россияне считают лучшими актером и актрисой.
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