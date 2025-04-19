Что такое гравитационный аккумулятор и зачем он нужен?

Самое забавное в гравитационном аккумуляторе – это тот факт, что их действительно где-то строят. К примеру, швейцарская компания Energy Vault построила в Китае крупную установку, которая, по информации разработчиков, позволяет накапливать 100 ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии