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Царьград

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"Не проснёмся, не кончится": Дугин резко осадил "нервно ожидающих" окончания СВО

"Не проснёмся, не кончится": Дугин резко осадил "нервно ожидающих" окончания СВО

Александр Дугин резко осадил "нервно ожидающих" окончания СВО и объяснил разницу между ориентацией на Победу и желанием "поскорее бы закончилось": "не проснёмся, не кончится".

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