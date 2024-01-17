Экс-кандидат в президенты Рамасвами призвал Хейли и Десантиса поддержать Трампа

Выбывший из президентской гонки в США кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами призвал других кандидатов от его партии - Никки Хейли и Рона Десантиса - последовать его примеру и "отойти в сторону", оказывая поддержку экс-президенту США Дональду Трампу.