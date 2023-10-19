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Как приготовить лечо на зиму: самые простые рецепты

Как приготовить лечо на зиму: самые простые рецепты

Лечо – одно из самых известных блюд венгерской кухни, классическую основу которого составляют сладкий болгарский перец, томаты и репчатый лук.

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Николай Хоронжук
Спасибо за рецептики! Некоторые виды лечо себе сохранил!
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