СК возбудил дело после избиения молодого человека в подъезде Братска

Жестокое избиение юноши в Братске попало на видео: возбуждено уголовное дело. Видеозапись, на которой злоумышленники избивают молодого человека в подъезде, была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга соцсетей.
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