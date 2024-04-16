Как Elantra, но по цене Solaris — этот седан оказался дешевле, чем ожидалось!

Когда-то британская, а ныне – входящая в китайский концерн SAIC марка MG заходит в Россию. В январе цены на бюджетный седан прогнозировались на уровне от 2,4 млн рублей, что почти помещало крупную машину с габаритами Hyundai Elantra в один ценовой сегмент с компактным бюджетником Solaris.