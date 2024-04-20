В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ

Екатерина РОМАНОВА Совершенно неожиданная новость пришла из Европы. Все же ещё хорошо помнят обвинения со стороны Запада в адрес России в «воровстве» украинских детей, в этом «преступлении» обвиняли президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.