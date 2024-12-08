Кусок камня от взрыва ракеты убил боевика, снимавшего прилет из окна автомобиля. Никого более невезучего в ближайшее время вы уже не увидите.
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Кусок камня от взрыва ракеты убил боевика, снимавшего прилет из окна автомобиля. Никого более невезучего в ближайшее время вы уже не увидите.
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