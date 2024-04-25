Вербное воскресенье, 28 апреля 2024 года: что можно и нельзя есть православным христианам в светлый праздник Ирэн ОрлонскаяНаступает особенное время в ожидании Пасхи и Страстной недели — Вербное воскресенье, которое в 2024 году отмечалось 28 апреля.
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