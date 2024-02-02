Эксперт по правам человека Мельников: распорядок дня в СИЗО может отличаться

Распорядок дня людей, которые находятся под следствием или ожидают приговора суда в следственном изоляторе (СИЗО), зависит от местности, где расположен изолятор, продолжительности светового дня и времени года.
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