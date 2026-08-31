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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» подписал Хасьеля Риверо на краткосрочный контракт

«Валенсия» объявила о подписании Хасьеля Риверо на временный контракт сроком на один месяц. 32-летний кубинский центровой поможет команде на предсезонном этапе и в начале официальной части сезона-2026/27.

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