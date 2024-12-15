ПсевдоЗОЖ: как мода на заменители сахара вредит здоровью людей

Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com Одно из недавних исследований, опубликованное в самом авторитетном медицинском издании Lancet, показало, что уровень реальных знаний и образования напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни человека.
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