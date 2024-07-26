Гуманизация ада. Сказочка

Все совпадения — по известной пословице на сей счет. ***** -Нет, ну вы только посмотрите на них! — ворчал старый Бес, шедший в сопровождении Бесенка-практиканта к воротам Ада — Фестиваль косплееров какой-то устроили! Балаган с ряжеными! Нет, ну зачем эта гора тряпья и какой-то гардероб, словно у нас театр начинается с вешалки! Вы поглядите, поглядите, […] Сообщение Гуманизация ада.