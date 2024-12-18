16 декабря обильный снегопад и гололед привели к 33 авариям в Курске

Повреждения получили 73 машины, отчитались в Госавтоинспекции. Будьте бдительны! Дороги могут быть скользкими, поэтому строго соблюдайте скоростной режим, ни в коем случае не едьте на летней резине! 16 декабря в Курске сыпал снег, а машины стояли в пробках.