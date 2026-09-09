Mexico, U.S. deploy anti-drone operation at Tijuana border

Mexico and the United States have deployed fixed and mobile counter-drone systems along the Tijuana-San Diego border corridor to detect and disable commercial drones used by criminal organizations, Mexico's Defense Secre .
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