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Mexico, U.S. deploy anti-drone operation at Tijuana border

Mexico and the United States have deployed fixed and mobile counter-drone systems along the Tijuana-San Diego border corridor to detect and disable commercial drones used by criminal organizations, Mexico's Defense Secre .

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