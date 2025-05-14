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Зеленский прилетит в Турцию не один. Разговора наедине с Путиным не получится

Зеленский прилетит в Турцию не один. Разговора наедине с Путиным не получится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем предстоящем визите в Стамбул 15 мая для переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнув свою готовность и наличие команды, однако указал, что другие форматы диалога пока не обсуждались.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Зеленский. Сейчас. Никто. Все. Полномочия. Закончились. Он. Шакал. Попрашайка Очем. С. Ним. Говорить.и.договариватся
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13 час.
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