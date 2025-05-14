Зеленский прилетит в Турцию не один. Разговора наедине с Путиным не получится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем предстоящем визите в Стамбул 15 мая для переговоров с Владимиром Путиным, подчеркнув свою готовность и наличие команды, однако указал, что другие форматы диалога пока не обсуждались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии