«Вот тебе и пьяницы»: Лукашенко удивился результатам перевоспитания аграриев в армии

Лукашенко рассказал, как проявили себя отправленные в армию аграрииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 500 недобросовестных работников сельского хозяйства, которых отправили на военные сборы, неожиданно хорошо проявили себя в армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пузырь ИИ
- Сотни силовиков о...
- VK Русские прощают в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым