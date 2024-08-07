Администрация Лиона борется с жарой, раздавая жителям бесплатные билеты в кино

Третий по величине город Франции Лион, переживающий палящую жару, раздает бесплатные билеты в кино жителям, отвечающим установленным требованиям, чтобы они могли укрыться от зноя в кинотеатрах с кондиционерами.
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