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Аргументы недели

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Севастополец возил российское оружие Украине по заданию СБУ

Севастополец возил российское оружие Украине по заданию СБУ

ФСБ задержала 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в организации контрабандных поставок российского оружия и военной техники на Украину.

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