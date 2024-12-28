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Русский дипломат: заморозка 200 млрд евро в ЕС - незаконное воровство

Русский дипломат: заморозка 200 млрд евро в ЕС - незаконное воровство

Посол России в Бельгии Александр Токовинин осуждает незаконную заморозку русских активов на сумму более 200 млрд евро в ЕС, находящихся в депозитарии "Euroclear".

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