Наталия Ефимова Лично я - на стороне фигурантов процесса, которым Чубайс предъявил иск о краже личного имущества.
Огласите весь список украденного у Чубайса, пожалуйста!
Комментарии
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лл
лина любимцева
Чубайс МНОГО ЗНАЕТ! Его не тронут...
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3 час.
М
ММ
Лучшей наградой Чубайсу будет его смерть в нищете!
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3 час.
Николай Сопляков
Вот дал бы мне заводик какой-нибудь с3,14 .ть, я бы глядишь сейчас помог уйти от голодной смерти. А теперь вся надежда на олигархов НАНОХАПКА.
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3 час.
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