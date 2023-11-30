Значение старинных примет в праздник 1 декабря 2023 года и строгие запреты дня Марина Онегина1 декабря по православному календарю отмечается память мучеников Платона и Романа, ставших символами стойкости и преданности христианской вере.
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