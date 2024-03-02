Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Речь пока не идет о начале Россией ядерной войны. Речь о нанесении тактических ядерных ударов по ох... вшим гейропиои...Судя по всему, ...
  • Валерий Ребров
    Может они друг друга перережут всеВ Подмосковье узб...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Главные по стукачеству в мире стоят хохлы.Доносы на соседей...

Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...

Итоги   подведЬОм. Итак,    за  прошедшую   неделю  мы  имеем   следующее:1.     Обнародована   прослушка,     где      немецко-фашистские  агрессоры немецкие  высокопоставленные   офицеры, ностальгически  вспоминая  свои "славные  люфтваффе", обсуждают     нанесение  ударов  по  Крымскому  мосту:"Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
Пока хорошо не шарахнем по их базам, они не остановятся и мосты будут взрывать и территорию России обстреливать, пока боятся атомного оружия, а будем в обешалки играть, они начнуть действовать, много тут ума то и не надо, чтобы это понять
Ответить
6 час.
В
Владимир
Пока бахать не можем. Еще не накопили нужных сил.
Ответить
5 час.
тимур чагалидзе
Речь пока не идет о начале Россией ядерной войны. Речь о нанесении тактических ядерных ударов по ох... вшим гейропиоидным потомкам хитлера и их приспешникам- лягушатникам, которые вероломно напали на СССР в составе войск Вермахта!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх