Итоги подведЬОм. Итак, за прошедшую неделю мы имеем следующее:1. Обнародована прослушка, где немецко-фашистские агрессоры немецкие высокопоставленные офицеры, ностальгически вспоминая свои "славные люфтваффе", обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту:"Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста.
Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Пока хорошо не шарахнем по их базам, они не остановятся и мосты будут взрывать и территорию России обстреливать, пока боятся атомного оружия, а будем в обешалки играть, они начнуть действовать, много тут ума то и не надо, чтобы это понять
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6 час.
В
Владимир
Пока бахать не можем. Еще не накопили нужных сил.
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5 час.
тимур чагалидзе
Речь пока не идет о начале Россией ядерной войны. Речь о нанесении тактических ядерных ударов по ох... вшим гейропиоидным потомкам хитлера и их приспешникам- лягушатникам, которые вероломно напали на СССР в составе войск Вермахта!
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2 час.
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