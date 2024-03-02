Судя по всему, драка неизбежна, а значит, бахать придётся...

ВЧ

Владимир Черноморский

Пока хорошо не шарахнем по их базам, они не остановятся и мосты будут взрывать и территорию России обстреливать, пока боятся атомного оружия, а будем в обешалки играть, они начнуть действовать, много тут ума то и не надо, чтобы это понять