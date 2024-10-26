В Петербурге стартует набор в Молодежный парламент

Ребятам прочитают лекции петербургские парламентарии День открытых дверей в Молодежном парламенте Петербурга состоится сегодня, 26 октября, в филиале молодёжных пространств «ПРОСТО» в Петроградском районе, сообщает Телеграм-канал «Чижовые новости».
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