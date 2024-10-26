НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

129 подписчиков

В Петербурге стартует набор в Молодежный парламент

В Петербурге стартует набор в Молодежный парламент

Ребятам прочитают лекции петербургские парламентарии День открытых дверей в Молодежном парламенте Петербурга состоится сегодня, 26 октября, в филиале молодёжных пространств «ПРОСТО» в Петроградском районе, сообщает Телеграм-канал «Чижовые новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх