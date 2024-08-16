Зеленский: «Всех русских в курских деревнях ставить на учет в комендатуре»

Дмитрий Родионов 15 августа 2024 г., 17:38 Киев уже строит планы на оккупацию нашей земли Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, заявила вице-премьер Ирина Верещук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии