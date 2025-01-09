Врач-диетолог назвала главные причины обострений после Нового года

Майра Рау, врач-диетолог и преподаватель диетологии в "РеФорме" Московского института психоанализа, рассказала о типичных причинах обострения хронических заболеваний после новогоднего застолья и дала рекомендации, как избежать переедания.
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