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Врач-диетолог назвала главные причины обострений после Нового года

Врач-диетолог назвала главные причины обострений после Нового года

Майра Рау, врач-диетолог и преподаватель диетологии в "РеФорме" Московского института психоанализа, рассказала о типичных причинах обострения хронических заболеваний после новогоднего застолья и дала рекомендации, как избежать переедания.

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