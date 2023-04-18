Царьград

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В Новосибирске должник на Range Rover сбил судебного пристава

В Новосибирске должник на Range Rover сбил судебного пристава

Мужчина управлял автомобилем, на который был наложен запрет на использование.В суд Заельцовского района Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению жителя города Александра Балдаева в применении насилия в отношении представителя власти.

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