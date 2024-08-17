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Депутат Шеремет призывал Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Шеремет призывал Совбез ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС

Депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки украинских военных на Курскую и Запорожскую АЭС.

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