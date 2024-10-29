Очередной «план Трампа» по Украине: там создадут демилитаризованные зоны, а саму Украину отдадут на откуп европейцам

Британская The Financial Times публикует «слив», включающий подробности того, что на Западе называют «планом Трампа по Украине» – то есть комплекса предполагаемых мер, которые предпримет на украинском направлении Трамп в случае своей победы на выборах президента США.
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